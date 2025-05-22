أول تحرك لمصر بعد إطلاق النار على سفيرها في رام الله.. هذا ما طلبته من إسرائيل

أدانت مصر محاولة الاعتداء على عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية في جنين بالضفة الغربية المحتلة منهم السفير المصري في رام الله.

الواقعة حدثت أمس الأربعاء عندما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق طلقات نارية خلال الزيارة التي تم تنظيمها من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية.

وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية على رفضها المطلق لتلك الواقعة واعتبرتها منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية.

وطالبت الخارجية المصرية “الجانب الإسرائيلي بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات تلك الواقعة”.

25 سفيرا

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أطلقت النار بشكل مباشر باتجاه وفد دبلوماسي ضم 25 سفيرا وممثلا لدول عربية وأوروبية ودول أخرى خلال زيارته لمخيم جنين بشمال الضفة الغربية.

وكان الوفد قد زار مقر محافظة جنين واطلع على أوضاع المدينة والمخيم، وقدم له المحافظ شرحا مفصلا حول الوضع الاقتصادي للمدينة، وتأثير العدوان في مرافق الحياة بالمدينة والخسائر التجارية وتدمير البنية التحتية، إضافة إلى أوضاع 22 ألف نازح أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم في المخيم.

وضم الوفد سفراء مصر، والأردن، والمغرب، والاتحاد الأوروبي، والبرتغال، والصين، والنمسا، والبرازيل، وبلغاريا، وتركيا، وإسبانيا، وليتوانيا، وبولندا، وروسيا، واليابان، ورومانيا، والمكسيك وسيريلانكا، وكندا، والهند، وتشيلي، وفرنسا، وبريطانيا وعدد من ممثلي دول أخرى.