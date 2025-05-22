“مقابر جماعية ودروع بشرية”.. الجيش السوداني يكشف فظائع الدعم السريع في أم درمان (فيديو)

أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، العثور على مقابر جماعية لمواطنين اعتقلتهم قوات الدعم السريع في منطقة الصالحة جنوب أم درمان بولاية الخرطوم.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان، إنها أثناء “تطهير” مناطق جنوب أم درمان مؤخرا عثرت على مقابر جماعية وأطلقت سراح عدد كبير من المواطنين ومتقاعدين من القوات النظامية اعتقلتهم “ميليشيا أسرة دقلو” على أساس عرقي من داخل منازلهم دون ذنب اقترفوه.

و”ميليشيا أسرة دقلو” يقصد بها قوات الدعم السريع في السودان، ويطلقها خصوم هذه القوات أو الجيش السوداني في إشارة إلى قائد تلك القوات محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي“، وأقاربه الذين يتولون مناصب عليا في تلك القوات.

وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع احتفظت بهؤلاء المواطنين داخل مدرسة بمنطقة الصالحة “كدروع بشرية في أوضاع غير إنسانية”، وكان عدد المعتقلين 648 مواطنا، قُتل منهم 465 بسبب “الإهمال ونقص الطعام والعلاج والدواء” وتم دفنهم في مقابر جماعية بعضها يحتوي على أكثر من 27 شخصا، بحسب الجيش.

وقبل أيام خاض الجيش معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع حتى تمكن من طردها من آخر معاقلها في جنوب وغرب أم درمان و”تطهير” منطقة العاصمة كلها.

وأعلن الجيش السوداني، مساء الثلاثاء، خلوّ ولاية النيل الأبيض بجنوب البلاد كذلك من قوات الدعم السريع بعد استعادة السيطرة على محافظة أم رمتة شمال غربي الولاية، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني اكتمال “تطهير” ولاية الخرطوم وسط البلاد من قوات الدعم السريع.

ويخوض الجيش والدعم السريع منذ منتصف إبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والمصابين، ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.