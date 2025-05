مقتل موظفَين من السفارة الإسرائيلية بإطلاق نار في واشنطن وتحديد هوية المشتبه فيه (شاهد)

قُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية بواشنطن، في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، بإطلاق نار أمام المتحف اليهودي في وسط العاصمة الأمريكية، وهو هجوم اعتبرته تل أبيب “عملا إرهابيا معاديا للسامية” وأوقف منفذه الذي هتف “فلسطين حرّة”.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم في منشور على منصة إكس إن “اثنين من أفراد طاقم السفارة الإسرائيلية قتلا بطريقة عبثية قرب المتحف اليهودي في واشنطن. ونحن باشرنا التحقيق”.

وأكد مسؤولون في واشنطن أن المشتبه في إطلاقه النار الذي دخل المبنى بعد العملية، قد احتُجز.

وقالت رئيسة الشرطة في واشنطن باميلا سميث خلال إحاطة إعلامية “قبل عملية إطلاق النار، شوهد رجل يسير ذهابا وإيابا خارج المتحف. واقترب من مجموعة من أربعة أشخاص وأخرج سلاحا يدويا وأطلق النار”.

وأشارت إلى أن “العملية ارتكبت على الأرجح من شخص واحد وهو قيد التوقيف”. وقالت إن المشتبه فيه هتف “فلسطين حرّة حرّة” أثناء توقيفه.

وقدّمته الشرطة على أنه إلياس رودريغيز (30 عاما) وأصله من شيكاغو في شمال الولايات المتحدة.

وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحادثة، كاتبا على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” بأن “هذه الجرائم الفظيعة، المدفوعة بطبيعة الحال بمعاداة السامية ينبغي أن تتوقّف الآن!”، مشيرًا إلى أنه “لا مكان للكراهية والتعصّب في الولايات المتحدة“.

وأكّد وزير الخارجية ماركو روبيو أن السلطات ستلاحق المسؤولين عما وصفه بـ”فعل مخز للعنف الدنيء والمعادي للسامية”.

وكتب على منصة إكس “لا تخطئوا ظنّا، سنعثر على المسؤولين ونلاحقهم أمام القضاء”.

The fatal shooting that took place outside the event that took place at the Jewish Museum in Washington, D.C. is a depraved act of anti-Semitic terrorism. Harming the Jewish community is crossing a red line. We are confident that the US authorities will take strong action against… pic.twitter.com/mVyXHjGyxU

— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 22, 2025