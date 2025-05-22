نتنياهو: مساعدات قطر في غزة خصصت لهذا الغرض (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن المساعدات القطرية إلى قطاع غزة كانت جزءا من مساعدات وصلت من جهات كثيرة بينها الأمم المتحدة وأوروبا وإيران وجهات أخرى.

وأضاف نتنياهو أن المساعدات القطرية إلى قطاع غزة كانت مخصصة لمعالجة مسائل مدنية ومكافحة أوبئة، ولم تستخدم في بناء ترسانة سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفيما يتعلق بالانتخابات العامة، نفى نتنياهو التقارير بشأن محاولته تأجيل الانتخابات، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر.

وذكر نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد إطلاق الرصاص عليهما، زاعما أنهما قتلا فقط “لأنهما يهوديان”.

وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “مظاهر معاداة السامية تجتاح العالم وتتكرر وهذا أمر لا يطاق”.

قُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة، في وقت مبكر من اليوم الخميس، بعد إطلاق الرصاص عليهما أمام المتحف اليهودي في وسط العاصمة واشنطن.

وقالت شرطة واشنطن إن شخصا اقترب من مجموعة من 4 أشخاص، قبل أن يخرج سلاحا يدويا ويطلق الرصاص على المجموعة، وذكرت أن المشتبه فيه هتف “فلسطين حرّة” أثناء عملية توقيفه.