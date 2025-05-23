استغاثات عبر سماعات المساجد.. مستوطنون يحرقون منازل ومركبات في بروقين بعد اقتحام كبير (فيديو)

هاجم مستوطنون، مساء الخميس، بلدة بروقين غرب سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا منازل ومركبات للمواطنين عند أطراف البلدة.

حرق منازل ومركبات

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات بالحروق، نتيجة إحراق المستوطنين لمنازل في بروقين، تم علاجهم ميدانيا.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجمت منطقة “البقعان”، وأحرقت نحو 5 منازل وخمس مركبات تعود ملكيتها لمواطنين من البلدة، ورشقت منازل المواطنين بالحجارة، ما أثار حالة من الهلع في صفوف النساء والأطفال.

استغاثات عبر سماعات المساجد

وأضافت المصادر أن الخسائر تراوحت بين أضرار كلية وجزئية، وسط مناشدات أطلقها المواطنون عبر سماعات المساجد للمساعدة في إخماد الحرائق.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اقتحام بلدة بروقين، مساء، بعد بضع ساعات من انسحابها منها.

اقتحام كبير

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الآليات العسكرية، وأغلقت شوارع داخلية، وداهمت منازل عدة وشرعت بتفتيشها، واعتقلت الطفل أيمن عمر سند.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من البلدة، بعد ظهر الخميس، عقب عدوان استمر 9 أيام، أعدمت خلاله الشاب نائل سمارة واحتجزت جثمانه، واعتقلت آخرين، وخلّفت دمارا كبيرا في المنازل التي داهمتها، كما أخذت قياسات منزل الشهيد سمارة تمهيدا لهدمه.