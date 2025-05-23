“الأطفال يعلمون جيش إسرائيل سياسة الابتزاز”.. الأب مانويل مسلم يحذر من 3 أمور (شاهد)

وصف الأب مانويل مسلم، راعي كنيسة اللاتين السابق في غزة وعضو الهيئة المسيحية الإسلامية لنصرة المقدسات، سلوك الجيش الإسرائيلي في حروبه على غزة بسلوك “الطفل المدلل”، الذي يلجأ إلى الصراخ والانهيار من أجل ابتزاز أمه والحصول على ما يريد.

“الأطفال، يعلمون جيش إسرائيل سياسة الابتزاز”

وأشار في رسالة بثها عبر منصاته، تحت عنوان “الأطفال، يعلمون جيش إسرائيل سياسة الابتزاز”، إلى أن هذا النوع من “الابتزاز السياسي”، الذي يمارسه جيش نظامي باستخدام القتل والتجويع وتدمير المستشفيات والبنى التحتية، هو سياسة متعمدة وليس عرضا جانبيا للحرب، ما يكشف عن انحراف أخلاقي ممنهج.

ودعا الأب مانويل الفلسطينيين إلى الامتناع عن انتقاد مقاومتهم في زمن الحرب، وقال “إذا انتصر الجيش على المقاومة بهذه الوسيلة ولو مرة واحدة لترضخ المقاومة لن يرحم الجيش الصهيوني أبدا في المستقبل أي مقاومة تولد من رحم الشعب المحتلّ. وبالتأكيد شعبنا سيقاوم. سيذبح الجيشُ الشعبَ كل مرّة يواجه مقاومة عسكرية لتنهار المقاومة”.

وأكد أهمية التنبيه إلى 3 أمور مهمة:

الأولى: لا ينتقد أحد في زمن الحرب مقاومته ولو مرة واحدة. بل يركز غضبه على المحتل، ويشجّع المقاومة. فالمقاومة في القانون الدولي والإلهي حق مكفول، لكن قتل المدنيين في الحرب مرفوض ومحذور بقانون.

لا ينتقد أحد في زمن الحرب مقاومته ولو مرة واحدة. بل يركز غضبه على المحتل، ويشجّع المقاومة. فالمقاومة في القانون الدولي والإلهي حق مكفول، لكن قتل المدنيين في الحرب مرفوض ومحذور بقانون. الثانية: الأحرار يساندون الحق دائما. شعبنا الواقع تحت الاحتلال والتهديد بالتهجير، بل وطمس قضيته للأبد وطمسه كشعب بالإبادة، ملزم بالوقوف مع الحق المتألم ورفض الظلم والاستسلام أمام قوة الظالمين. الاحتلال هو سبب الجريمة في غزة وليس ما فعلته المقاومة في اجتياح المستوطنات.

الأحرار يساندون الحق دائما. شعبنا الواقع تحت الاحتلال والتهديد بالتهجير، بل وطمس قضيته للأبد وطمسه كشعب بالإبادة، ملزم بالوقوف مع الحق المتألم ورفض الظلم والاستسلام أمام قوة الظالمين. الاحتلال هو سبب الجريمة في غزة وليس ما فعلته المقاومة في اجتياح المستوطنات. الثالثة: الاستسلام لسياسة الابتزاز الإسرائيلية اليوم يعرّض جميع حقوقنا في المقاومة مستقبلا، ويعود الاحتلال إلى الوسيلة نفسها بعقاب المدنيين ومحاولة إبادتهم لكي تستسلم له كل مقاومة قادمة.

وتابع “اعلم يا شعبنا أن العبيد هم من يستسلمون للقوة. وإن استسلم الشعب مرة، بقي للأبد عبدًا. الشعب لا يواجه الجيش المحتل إلا بالسلاح، لا بالمفاوضات ولا بالسياسة الناعمة. الجيوش الضعيفة تستسلم للعدو لكن الشعب ولو كان ضعيفا لا يستسلم أبدا”.

وفي ختام الرسالة، وجّه الأب مانويل نداء إلى الشعب الفلسطيني، قال فيها “كل إسرائيل جيش.. لذلك يجب أن يكون كل شعب فلسطين مقاومة.. فمحبة الوطن والحرية يجب أن تهزم الاحتلال.. وجيش إسرائيل وصل إلى قمة القوة.. ومقاومة الشعب ستنمو كل يوم لنصل إلى قمة التحرير”.

وعُرف الأب مانويل بمقاومته للاحتلال ودفاعه المستميت عن القدس وعن المقاومة الفلسطينية، كما عُرف بمطالباته المتكررة بإنهاء الانقسام والوحدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهو صاحب الجملة المشهورة “إن هدموا مساجدكم ارفعوا الأذان من كنائسنا”، إذ قالها أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.