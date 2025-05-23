الجيش السوداني يعلن بسط سيطرته على الدبيبات في جنوب كردفان (فيديو)

قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، اليوم الجمعة، إن “قواتنا تمكنت اليوم من سحق العدو في الدبيبات وإحكام السيطرة عليها”.

ونشر مجموعة من مقاتلي الجيش السوداني ومتحرك الصياد صورا توضح سيطرتهم على مدخل الدبيبات في ولاية جنوب كردفان.

وأكد المقاتلون أنهم سيواصلون عملياتهم حتى يتم تحرير كل شبر في السودان“، حسب قولهم.

وكان المتحدث باسم الحكومة السودانية ووزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر أصدر بيانا اليوم يستنكر فيه اتهامات الحكومة الأمريكية للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيماوية في حربه مع قوات الدعم السريع.

وأكد البيان أن الاتهامات الأمريكية الأخيرة “تستهدف مجددا القوات المسلحة السودانية، لا سيما بعد إنجازاتها الميدانية التي غيّرت من واقع المعركة.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.