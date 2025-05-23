القبض على واحد من أبرز أعوان نظام بشار الأسد

أعلنت مديرية أمن اللاذقية القبض على آصف رفعت سالم، أحد قياديي ما يُسمى “لواء درع الوطن” التابع لرامي مخلوف، والمتورط في جرائم حرب بمنطقتي الزبداني ومضايا بريف دمشق، وذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الجمعة.

وذكرت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، أن آصف “شارك في تصنيع البراميل المتفجرة التي كانت تلقيها الطائرات المروحية ودمرت العديد من المدن والبلدات، وأحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

اعتقالات سابقة لفلول نظام الأسد

وكانت إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية قد أعلنت، في 16 إبريل/نيسان، إلقاء القبض على الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية العميد سالم داغستاني المتورط في ارتكاب جرائم حرب.

وكانت قوات الأمن السورية قد ألقت القبض على اللواء محمد كنجو حسن في طرطوس بغرب سوريا، المعروف بأنه المسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا السيئ السمعة خلال حكم نظام بشار الأسد، في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتفيد تقارير دولية بأن آلاف المعتقلين قد قُتلوا بشكل منظم وسري داخل السجن، حيث نفذ النظام المخلوع إعدامات جماعية دون محاكمات بين عامي 2011 و2015، بمعدل إعدام 50 شخصا في الأسبوع، وذلك تحت إشراف كنجو.

وعقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، شنت الإدارة السورية الجديدة حملة أمنية لملاحقة فلول النظام السابق، والمطلوبين الذين تتهمهم بالتورط في جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإبادات جماعية ضد المدنيين منذ اندلاع الثورة في 2011، وتمكنت إدارة العمليات العسكرية من إلقاء القبض على المئات منهم.