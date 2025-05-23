تركيا تواجه المثلية.. أردوغان يراها تهديدا للأسرة ويصفها بـ”الفاشية الجديدة”

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، السنوات العشر المقبلة (2026-2035) “عقدا للأسرة والسكان” في تركيا.

وخلال كلمته في المنتدى الدولي للأسرة، حذر أردوغان -مستشهدا ببيانات المعهد الوطني للإحصاء- من أن “معدل المواليد في تركيا انخفض لأول مرة في تاريخ البلاد إلى 1.48. هذه كارثة، فهذا الرقم أقل بكثير من الحد الأدنى البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل الضروري لتجديد الأجيال”.

وأكد الرئيس التركي “بلادنا تواجه خطرا كبيرا”، مضيفا “لهذا السبب ناشدنا جميع العائلات أن تنجب 3 أطفال على الأقل”.

وفي عام 2001، كان معدل المواليد في تركيا يبلغ 2.38 طفل لكل امرأة، بحسب معهد الإحصاء الوطني. وهذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها أردوغان -الأب لأربعة أبناء- عن قلقه إزاء الانحدار الديموغرافي في بلاده.

وأكد أن “الحداثة القائمة على مفهومَي الفردية وعدم تكوين أسرة لا يمكن أن تجلب الطمأنينة لا للفرد ولا للمجتمع”.

وأبدى أسفه لكون أسلوب الحياة الذي يعطي الأولوية للراحة الشخصية ينتشر بسرعة في المجتمع بدءا من الشباب.

ولفت إلى أن الفاعلين في السوق العالمية لا يريدون البنية الأسرية القائمة على التضامن.

معركة ضد المثلية

وشدَّد أردوغان على أن “المعركة ضد الانحراف المثلي هي معركة من أجل الحرية والكرامة وإنقاذ مستقبل البشرية”، وقال “هذه الحركة المنحرفة المثلية تحولت إلى شكل من أشكال الفاشية والقمع الذي يرفض أي أيديولوجيا أخرى مختلفة”.

وأشار إلى تعرُّض فنانين ورجال أعمال وساسة وعلماء لحملات تشويه لمجرد أنهم ينتقدون آفة المثلية.

وأضاف أردوغان أن المنتدى يشارك فيه وزراء من 26 دولة، مما يظهر الأهمية التي توليها تلك الدول لمؤسسة الأسرة.

وأوضح أن “لمؤسسة الأسرة دورا لا غنى عنه في استمرار الجنس البشري، وتُعَد دعامة أساسية لتماسك المجتمع”.

وأكد أردوغان أن من واجب الجميع مقاومة جميع أنواع التهديدات والهجمات التي تستهدف مؤسسة الأسرة، وإعلاء شأن العائلة وتعزيز دورها.

وكان الرئيس التركي قد أعلن بالفعل 2025 “عام الأسرة”، ووعد بتقديم المساعدة للمتزوجين حديثا من خلال إنشاء “صندوق الأسرة والشباب” في عام 2023، خلال الحملة الرئاسية.

وأكد أردوغان أن “انخفاض معدل المواليد في تركيا لا يعود إلى مشكلات اقتصادية عابرة. فمع ارتفاع مستوى الرخاء، بدأ معدل الخصوبة لدينا بالانخفاض”.