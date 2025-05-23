جثث أطفال متفحمة بالكامل.. مجزرة جديدة في خان يونس واستهداف مقر “داخلية غزة” (شاهد)

شنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة جوية استهدفت مبنى وزارة الداخلية غرب مدينة غزة، في تصعيد خطر ضمن الهجمات المتواصلة على القطاع، حيث أظهرت لقطات مصورة، بثتها الجزيرة مباشر، لحظة الاستهداف والانفجار العنيف الذي أعقبه.

وفي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، أفاد الدفاع المدني أن طواقمه تمكنت من انتشال 9 شهداء، بينهم 8 أطفال، من تحت أنقاض منزل يعود لعائلة النجار بعد استهدافه بشكل مباشر، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل التهم المنزل بالكامل، مقابل محطة فارس للبترول في منطقة قيزان النجار.

وأكدت فرق الدفاع المدني أنها سيطرت على الحريق بصعوبة نظرا لشدة القصف، مشيرة إلى أن الجثث التي تم انتشالها كانت متفحمة بشكل كامل.

وفي تطور ميداني آخر، أعلن الدفاع المدني أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة مدنية في شارع الترنس بحي الأمل غربي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين.

وتأتي هذه المجازر في سياق تصعيد إسرائيلي متواصل ضد طواقم الإغاثة والجهات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، حيث كثّف الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة من استهدافه الممنهج لجهود توزيع المساعدات، في ما تصفه مؤسسات حقوقية ومراقبون بـ”سياسة هندسة التجويع” التي تهدف إلى خنق السكان المدنيين في ظل الحصار المستمر وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية والخدمية.