صواريخ اليمن تشل الحركة في عمق إسرائيل.. وأنصار الله: مطار بن غوريون وميناء حيفا ضمن أهدافنا (فيديو)

حذّرت جماعة “أنصار الله” في اليمن، من استهداف منشآت حيوية داخل إسرائيل، مؤكدة أن مطار بن غوريون وميناء حيفا، باتا ضمن بنك أهدافها.

وقال نصر الدين عامر، نائب رئيس هيئة الإعلام في الجماعة، في بيان، صباح الجمعة، إن الضغوط العسكرية على إسرائيل من جانب اليمن ستتزايد خلال المرحلة المقبلة، وذلك تضامنًا مع قطاع غزة الذي يعاني تحت العدوان والحصار.

وأضاف عامر أن الهجمات المقبلة ستتركز على هذه المنشآت الحيوية، إلى جانب أهداف مهمة أخرى، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ويُرفع الحصار عنها.

وختم عامر بيانه بتحذير مباشر للأجانب المتواجدين في المواقع التي وصفها بالمستهدفة، داعيًا إياهم إلى المغادرة الفورية، مؤكدًا أن هذا التحذير يُعد بمثابة “إخلاء مسؤولية” من قبل “أنصار الله” عن أي أذى قد يلحق بهم نتيجة العمليات العسكرية المقبلة.

مطار بن غوريون تحت التهديد

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ -هو الثالث خلال 24 ساعة- من الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تم تفعيلها فورًا لصد التهديد. وأكد بيان للجيش أن الصاروخ تم اعتراضه بنجاح.

وتسبب هذا التطور في تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية، مما أثار حالة من الذعر والقلق في صفوف السكان.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال قررت تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون كإجراء احترازي عقب إطلاق الصاروخ.

​​​​​​​وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه “منذ استئناف القتال في قطاع غزة في مارس/آذار الماضي، تم إطلاق 37 صاروخا باليستيا على إسرائيل من اليمن”.

والأحد، أعلن جيش الاحتلال بدء هجوم بري في عدة مناطق داخل قطاع غزة في إطار بدء ما أسماها عملية “عربات غدعون”، في تصعيد خطير لتوسيع حرب الإبادة المتواصلة على القطاع.