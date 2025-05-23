صواريخ اليمن تشل الحركة في عمق إسرائيل.. وأنصار الله: مطار بن غوريون وميناء حيفا ضمن أهدافنا (فيديو)

حذّرت جماعة “أنصار الله” في اليمن، من استهداف منشآت حيوية داخل إسرائيل، مؤكدة أن مطار بن غوريون وميناء حيفا، باتا ضمن بنك أهدافها.

وقال نصر الدين عامر، نائب رئيس هيئة الإعلام في الجماعة، في بيان، صباح الجمعة، إن الضغوط العسكرية على إسرائيل من جانب اليمن ستتزايد خلال المرحلة المقبلة، وذلك تضامنًا مع قطاع غزة الذي يعاني تحت العدوان والحصار.

وأضاف عامر أن الهجمات المقبلة ستتركز على هذه المنشآت الحيوية، إلى جانب أهداف مهمة أخرى، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ويُرفع الحصار عنها.

وختم عامر بيانه بتحذير مباشر للأجانب الموجودين في المواقع التي وصفها بالمستهدفة، داعيًا إياهم إلى المغادرة الفورية، مؤكدًا أن هذا التحذير يُعد بمثابة “إخلاء مسؤولية” من قبل “أنصار الله” عن أي أذى قد يلحق بهم نتيجة العمليات العسكرية المقبلة.

بيان للمتحدث العسكري باسم “أنصار الله”

وصباح اليوم أيضا، أعلن المتحدث العسكري باسم “أنصار الله”، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بدقة.

وأوضح سريع أن الضربة أدت إلى حالة من الذعر الجماعي في صفوف المستوطنين، دفعت بملايين إلى الهروب نحو الملاجئ، كما تسببت في توقف حركة الملاحة الجوية في المطار.

واعتبر أن الصمت العربي والدولي تجاه “المجازر اليومية” في قطاع غزة “سيفتح الباب أمام مزيد من الانتهاك لكرامة الأمة”، مشددا على أن استمرار العدوان والحصار لن يقابَل إلا بالمزيد من التصعيد.

🟥 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف مطار اللد المسمى إسرائيليا "بن غوريون" بصاروخ باليستي فرط صوتي 25-11-1446هـ 23-05-2025م#لن_نترك_غزة #اليمن_يقصف_العدو_الإسرائيلي #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/POyNYxNXpm — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) May 23, 2025

مطار بن غوريون تحت التهديد

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ -هو الثالث خلال 24 ساعة- من الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تم تفعيلها فورًا لصد التهديد، وأكد بيان للجيش أن الصاروخ تم اعتراضه بنجاح.

وتسبب هذا التطور في تفعيل صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية عدة، مما أثار حالة من الذعر والقلق في صفوف السكان.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال قررت تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون كإجراء احترازي عقب إطلاق الصاروخ.

​​​​​​​وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه “منذ استئناف القتال في قطاع غزة في مارس/آذار الماضي، تم إطلاق 37 صاروخا باليستيا على إسرائيل من اليمن”.

والأحد، أعلن جيش الاحتلال بدء هجوم بري في مناطق عدة داخل قطاع غزة في إطار بدء ما أسماها عملية “عربات غدعون”، في تصعيد خطر لتوسيع حرب الإبادة المتواصلة على القطاع.