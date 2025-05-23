“كمين” داخل البيت الأبيض.. “رويترز” تكشف حقيقة صورة عرضها ترامب أمام رامابوسا

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطة من “فيديو” لوكالة “رويترز” تم تصويرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية كجزء مما قال، يوم الأربعاء، إنها أدلة على عمليات قتل جماعي لمواطنين بيض في جنوب إفريقيا.

وقال ترامب وهو يرفع نسخة مطبوعة من مقال مصحوبا بالصورة خلال اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي مع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامابوسا “هؤلاء جميعا مزارعون بيض يتم دفنهم”.

إلا أن الحقيقة، كما ذكرتها “رويترز”، هي أن “الفيديو” الذي نشرته في 3 فبراير/شباط، وتحقق منه فريق تقصي الحقيقة التابع للوكالة، يظهر عمال إغاثة وهم يرفعون أكياس جثث في مدينة جوما بالكونغو.

وتم اقتطاع الصورة من لقطات نشرتها “رويترز” في أعقاب معارك ضارية بين القوات الحكومية ومتمردي حركة 23 مارس المدعومة من رواندا.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق من قبل “رويترز”.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن في 16 إبريل/نيسان أن وكالات للأنباء، من بينها وكالة “رويترز”، لن تحتفظ بمكان دائم في فريق الصحفيين الذين يقومون بتغطية أنشطة ترامب، وذلك في محاولة للسيطرة على ما يتم طرحه من أسئلة خلال لقاءات الرئيس الأمريكي.

مزاعم قتل المزارعين البيض

وكان رامابوسا يسعى من زيارته إلى واشنطن للتخفيف من حدة الإجراءات التي اتخذها ترامب في الأشهر القليلة الماضية، إذ ألغى المساعدات لجنوب إفريقيا، وعرض اللجوء على الأقلية البيضاء فيها، وطرد سفيرها من واشنطن، وانتقد قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

غير أن رامابوسا فوجئ خلال اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض، الذي كانت تبثه شاشات التلفزيون على الهواء مباشرة، بحديث ترامب عن إبادة جماعية للمزارعين البيض في جنوب إفريقيا، وقيامه بعرض “فيديو” لدعم مزاعمه.

وبعد ذلك استعرض ترامب نسخًا مطبوعة من مقالات قال إنها توضح جرائم قتل مواطنين بيض من جنوب إفريقيا، قائلا “موت مروع”.

“كمين رئاسي”

وأعاد لقاء ترامب مع رامابوسا إلى الأذهان ما حدث مع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في 28 فبراير/شباط الماضي، حيث تعرض للتوبيخ من جانب ترامب ونائبه جي دي فانس، وانتهى الأمر بإلغاء حفل العشاء، الذي كان مقررا أن يحضره زيلينسكي، وطلب منه مغادرة البيت الأبيض.

وتعرض الرئيسان لهجوم مباغت من ترامب وفريقه على الهواء مباشرة، بشكل دفع صحف ومعلقين إلى الحديث عن “الكمين” الذي ينصبه ترامب لبعض ضيوفه من الزعماء.

ويشكّل البيض في جنوب إفريقيا أقل من 8% من السكان، ولا يزالون المجموعة الأكثر ثراء، إذ يسيطرون على ثلاثة أرباع الأراضي الخاصة، وفي حين أن جنوب إفريقيا بها واحد من أعلى معدلات جرائم القتل في العالم، حوالي 20 ألف جريمة قتل سنويا، فإن معظم الضحايا من السود.

ولا تدعم البيانات التي جمعها المزارعون البيض أنفسهم فكرة الإبادة الجماعية، فقد أحصى اتحاد المزارعين في جنوب إفريقيا مقتل 1363 مزارعا أبيض منذ 1990، أو بمعدل 40 مزارعا في السنة، أي أقل بكثير من 1% من إجمالي جرائم القتل.