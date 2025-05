هارفارد في مواجهة البيت الأبيض.. الطلاب الأجانب ومظاهرات فلسطين يشعلون صراعا قضائيا بين الجامعة وترامب

رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، احتجاجًا على قرار الرئيس الذي يمنعها من قبول الطلاب الأجانب.

وقدمت الجامعة شكواها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن، ووصفت فيها القرار بأنه “انتهاك صارخ” للدستور الأمريكي والقوانين الاتحادية الأخرى.

ووقفت إدارة ترامب برنامج قبول الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد التي برزت في الآونة الأخيرة بسبب المظاهرات المؤيدة لفلسطين، وذلك بحجة عدم امتثال الجامعة للقوانين المعمول بها.

وأوضحت هارفارد أن قرار ترامب كان له “أثر مباشر ووخيم” على الجامعة، وأكثر من 7000 طالب أجنبي يحملون تأشيرات دراسية.

وفي نص الدعوى، قالت الجامعة: “بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب هارفارد، وهم من الطلاب الأجانب الذين لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها”.

ورأت الجامعة أن قرار ترامب يمثل “إجراءً انتقاميًا واضحًا” من قبل الحكومة، ردًا على موقف هارفارد الرافض لما وصفته بمحاولات الحكومة فرض سيطرتها على إدارة الجامعة، ومناهجها، وأيديولوجية أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وهو ما اعتبرته الجامعة “حقا مكفولا لها بموجب التعديل الأول للدستور”.

وسجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27% من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقا لإحصاءات الجامعة.

وأشارت إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج.

وأكدت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما “هارفارد لن تكون هارفارد بدون طلابها الأجانب”.

Without its international students, Harvard is not Harvard. https://t.co/V8uvTNaL64

وأمس الخميس، أصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قرار بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025-2026، مشيرة إلى أنها “أبلغت إدارة جامعة هارفارد بالقرار المتخذ من خلال رسالة رسمية أرسلتها إليها”.

وأوضحت كريستي في منشور على منصة (إكس) أن “قرار إيقاف برنامج قبول الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد، سيدخل حيز التنفيذ على الفور”.

وقالت “إدارة ترامب تحمّل جامعة هارفارد مسؤولية التحريض على العنف ومعاداة السامية في الحرم الجامعي، والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني”.

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.

It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025