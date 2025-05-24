أردوغان يلتقي الشرع في إسطنبول (شاهد)

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، نظيره السوري أحمد الشرع في مقر الرئاسة بقصر دولما بهتشة في إسطنبول.

ويرافق الشرع في زيارته إلى تركيا، وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، ومن المقرر أن يلتقيا نظراءهما لبحث الملفات المشتركة بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السورية.

وحضر اللقاء من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.

ويأتي اللقاء في وقت تسعى فيه السلطات السورية للحصول على دعم دولي وإقليمي لمساعدتها على مواجهة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.