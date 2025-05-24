أوكرانيا تعلن حالة التأهب القصوى بعد هجوم روسي “مركّب” بمسيرات وصواريخ (فيديو)

أصيب ما لا يقل عن 8 أشخاص بجروح في هجوم كثيف شُن بوساطة مسيّرات وصواريخ روسية في كييف، صباح اليوم السبت، في وقت يجري فيه الطرفان المتحاربان المرحلة الثانية من عملية تبادل أسرى.

إعلان حالة التأهب القصوى بعد هجوم مركّب

وأعلنت السلطات الأوكرانية اليوم، عن إصابات في هجوم روسي على العاصمة كييف بوساطة طائرات مسيّرة وصواريخ، ما دفعها لإعلان حالة التأهب القصوى.

وأفاد فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، في منشور على “تلغرام” بتعرض العاصمة لهجوم روسي “مركّب” بطائرات مسيّرة وصواريخ، ما تسبب بإصابات، وقال إنه تم في أعقاب ذلك تفعيل الدفاعات الجوية.

إسقاط صواريخ ومسيّرات

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، إسقاط 6 صواريخ و245 طائرة مسيّرة هجومية روسية خلال الليل استهدفت خصوصا العاصمة كييف.

وجاء في بيان صادر عن القوات الجوية أن “الدفاعات الجوية أسقطت ستة صواريخ بالستية من طراز اسكندر أم/كاي ان-23 وصدت 245 مسيّرة معادية من طراز شاهد”.

قتلى في أوديسا وخيرسون

يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه القوات الجوية الأوكرانية تحذيرا من توجه صواريخ بالستية روسية نحو كييف، مشيرة إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بسبب سقوط صواريخ روسية في أوديسا الساحلية جنوب البلاد و3 آخرين في منطقة خيرسون في الجنوب.

من جانبها أعلنت القوات المسلحة الروسية عن استهداف أوكرانيا أراضيها بـ788 طائرة مسيّرة وصاروخ منذ الثلاثاء الماضي، جرى إسقاط 776 منها.

أكبر عملية تبادل أسرى

وجاءت هذه الهجمات، مع بدء أوكرانيا وروسيا عملية تبادل للأسرى، ستكون في حال اكتمالها أكبر عملية تبادل منذ بدء الحرب بين البلدين قبل أكثر من 3 سنوات.

وباشرت روسيا وأوكرانيا تبادلا قياسيا للأسرى يشمل نحو 1000 أسير، من كل جانب على مدى 3 أيام، وجاء التبادل كنتيجة ملموسة وحيدة أفضت إليها المباحثات بين الروس والأوكرانيين في إسطنبول في منتصف مايو/أيار.

وشملت المرحلة الأولى من عملية التبادل، أمس الجمعة 270 عسكريا و120 مدنيا من كل جانب، ومن المقرر إجراء المرحلتين المقبلتين يومي السبت والأحد.