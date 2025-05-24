فاجعة العمر.. الطبيبة آلاء النجار تتفاجأ بوصول 9 من أطفالها جثثا متفحمة إلى مجمع ناصر (فيديو)

استشهد 9 أشقاء هم أبناء الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار وأصيب زوجها جراء غارة إسرائيلية على خان يونس جنوبي قطاع غزة، مساء الجمعة.

جثث متفحمة وحالة انهيار تام

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، أن الطبيبة فوجئت بوصول أبنائها الشهداء وهي على رأس عملها بمستشفى ناصر في خان يونس.

وأضاف مراسلنا أن الطبيبة دخلت في حالة انهيار تام بعد وصول جثامين الأطفال متفحمة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلها بمنطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

أثناء أداء عملها.. طبيبة فلسطينية تتفاجأ بوصول أبنائها الـ9 شهداء#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/XYD5kF86ET — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 24, 2025

وأكد المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش عبر منصة “إكس” استشهاد 9 من أبناء الطبيبة آلاء النجار جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم.

وقال إن الدكتورة آلاء النجار، اختصاص أطفال في مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي، لديها 10 أبناء، أكبرهم لم يتجاوز 12 عامًا، وأشار إلى أنها خرجت مع زوجها الدكتور حمدي النجار ليوصلها إلى عملها، وبعد دقائق فقط من عودته، سقط صاروخ على منزلهم، واستُشهد 9 من أطفالهما.

ناج وحيد من الأطفال الـ10

وأطفال الدكتورة الشهداء هم (يحيى، ركان، رسلان، جبران، إيف، ريفان، سيدين، لقمان، وسيدرا) وأُصيب آدم، وهو الطفل الوحيد المتبقي، وزوجها الدكتور حمدي الذي يرقد الآن في العناية المركزة.

وقال البرش “هذا ما يعيشه كوادرنا الطبية في قطاع غزة، الكلمات لا تكفي لوصف الألم. في غزة، لا يُستهدف الكادر الطبي فحسب، بل يُمعن الاحتلال الإسرائيلي في الإجرام، ويستهدف عائلات بأكملها”.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت طواقم الدفاع المدني بانتشال جثامين شهداء ومصابين من منزل يعود لطبيب من عائلة النجار مقابل محطة فارس للبترول في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس.

وقالت إن الطواقم الطبية التابعة للدفاع المدني في خان يونس، تجري عمليات بحث عن مفقودين في المكان الذي استهدفته غارة الاحتلال حيث طال القصف بعض المنازل المجاورة.