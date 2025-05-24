الأكبر خلال الحرب.. اليوم الثاني من تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا (شاهد)

تبادلت روسيا وأوكرانيا، اليوم السبت، 307 من العسكريين من كل جانب، وذلك في اليوم الثاني من عملية تبادل الأسرى -التي ستكون حين اكتمالها- الأكبر من نوعها خلال الحرب الدائرة بين البلدين منذ 3 سنوات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عملية التبادل، ثم أعلنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكتب “نتوقع المزيد غدا.. هدفنا هو إعادة كل واحد منا، من الأسر لدى روسيا”.

التمهيد لمرحلة جديدة

وعبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن هذه العملية، التي من المقرر أن تشهد إطلاق سراح 1000 أسير من كل جانب على مدى 3 أيام، ستمهد لمرحلة جديدة في جهود التفاوض على اتفاق سلام بين موسكو وكييف.

وأظهرت لقطات نشرها مكتب زيلينسكي عسكريين أوكرانيين تم الإفراج عنهم، يصلون على متن حافلات إلى نقطة التقاء داخل أوكرانيا حيث عانقوا بعضهم بعضا، ولفوا أجسادهم بعلم بلدهم.

وبدأت روسيا وأوكرانيا، الجمعة، أول مرحلة من عملية تبادل كبيرة للأسرى شملت 270 عسكريا و120 مدنيا أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق.

واتفق الروس والأوكرانيون في 16 مايو/أيار على تبادل ألف أسير من كل جانب خلال محادثات في إسطنبول هي الأولى المباشرة بينهما منذ العام 2022، ولكن من دون التوصل إلى هدنة.

وشرع الطرفان في العملية، أمس الجمعة، بالإفراج عن 390 أسيرا من كل جانب، منهم 120 مدنيا، وقالا إنهما سيفرجان عن المزيد في الأيام المقبلة.

تبادل الأسرى وسط القصف

وأمس الجمعة قال زيلينسكي: أوكرانيا أعادت 390 شخصا ضمن عملية تبادل مع روسيا التي ستستمر يومي السبت والأحد، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إن بلاده مستعدة لتسليم أوكرانيا مسودة وثيقة تحدد شروط اتفاق سلام طويل الأجل بمجرد الانتهاء من عملية تبادل الأسرى الحالية.

وجرت عملية التبادل بعد ساعات قليلة من تعرض العاصمة الأوكرانية كييف، لقصف روسي ليلا باستخدام طائرات مسيّرة بعيدة المدى وصواريخ باليستية، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا.