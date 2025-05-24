الاحتلال يطلق النار على شاب بزعم محاولته طعن جنود وسط الخليل

أصيب شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، في حين أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية “تحييده”.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب عند حاجز تل الرميدة وسط الخليل، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بإصابة الشاب أحمد بركات نعمان شريف (35 عاما) بجروح خطرة إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه في الخليل.

محاولة طعن

في المقابل، زعمت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن جنود الاحتلال أحبطوا بعد ظهر اليوم، محاولة تنفيذ اعتداء طعن بالقرب من حاجز تل الرميدة.

ووفقا لبيان عسكري إسرائيلي “حاول مشبوه مهاجمة الجنود بسكين، إلا أنهم تمكنوا من تحييده بإطلاق النار عليه قبل أن يتمكن من إصابة أحد”.

وأشارت هيئة البث إلى أن الحدث يأتي في ظل توتر أمني متصاعد في مناطق الضفة الغربية، حيث شددت قوات جيش الاحتلال من إجراءاتها في عدد من المحاور تحسبا لهجمات مماثلة.

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأدى التصعيد الإسرائيلي في الداخل المحتل إلى استشهاد 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا.