بالأرقام.. مدير مستشفى في قطاع غزة للجزيرة مباشر: الحديث عن إدخال المساعدات وهمي (فيديو)

قال مدير مستشفى في قطاع غزة للجزيرة مباشر إن القطاع يعاني نقصا حادا في كل شيء، مضيفا أن التقارير بشأن إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع حديث “وهمي”.

وأضاف الدكتور صهيب الهمص، رئيس مجلس إدارة مستشفى الكويت التخصصي الميداني “شفاء فلسطين” بمواصي خان يونس جنوبي القطاع، أنه يجب الحديث عن حجم المساعدات التي يجري إدخالها وآلية ذلك وطريقة توزيعها.

وأوضح الدكتور صهيب، في لقاء مع الجزيرة مباشر، أن هناك “150 ألف امرأة حامل في القطاع و12 ألف رضيع في حاجة للحليب، و350 ألف شخص مصابون بأمراض مزمنة، الأصل فيها أنها أمراض بسيطة تُعالَج بالأدوية، لكن غياب تلك الأدوية حوَّلها إلى أمراض مميتة”.

وأضاف أن هناك “14 ألف مريض ينتظرون على قوائم التحويل للسفر والعلاج خارج قطاع غزة، كما يوجد 11 ألف مريض بالسرطان يموتون موتا بطيئا”.

وذكر الدكتور صهيب أن المستشفيات تعاني غياب الطعام والمواد الغذائية والوقود وقطع غيار الأجهزة الطبية.

وقال إن المستشفى يستقبل يوميا عشرات المرضى ممن يعانون سوء التغذية، كما رُصدت حالات ولادة مبكرة ونقص وتشوهات في الأطفال بسبب سوء التغذية، موضحا أنهم يحاولون تعويض نقص الغذاء لدى الأطفال بمحاليل الإشباع.