رسالة حاسمة من أردوغان للشرع بشأن الاحتلال الإسرائيلي لأراض سورية (فيديو)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، وأن أنقرة ستواصل معارضته على جميع المنصات.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم السبت، في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة بإسطنبول، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكر البيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين تركيا وسوريا، والتطورات الإقليمية والعالمية.

ووفقا للبيان، أعرب أردوغان خلال اللقاء عن اعتقاده أن أياما أكثر إشراقا وسلاما تنتظر سوريا، مؤكدا أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب دمشق كما فعلت حتى الآن.

وقال أردوغان للشرع الذي يُجري أول زيارة له إلى تركيا بعد أن قررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، إن أنقرة ترحب برفع العقوبات.

وأكد الرئيس التركي أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإدارة البلاد والجيش من مركز واحد.

وشدَّد على أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر لا يمكن قبوله، وأن تركيا ستواصل معارضته.

كما أكد مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين تركيا وسوريا في المجالات كافة، وخاصة الطاقة والدفاع والنقل.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا ستواصل الوفاء بمتطلبات علاقات الجوار والأخوة مع سوريا، كما فعلت حتى الآن.

من جهته، أعرب الشرع عن شكره للرئيس أردوغان على دعمه الحاسم وجهوده في رفع العقوبات عن سوريا.

وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

والجمعة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يوفر تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيا مع قرار الرئيس دونالد ترامب.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان عبر منصة إكس، إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لها، أصدر الترخيص العام السوري رقم 25 الذي يوفر تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على سوريا.

Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control issued Syria General License (GL) 25 to provide immediate sanctions relief for Syria in line with the President’s announcement for the cessation of all sanctions on Syria. GL 25 authorizes transactions…

