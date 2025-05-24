“أمريكا تخرج من اللعبة”.. تقرير: هاتريك يمني يشعل التصعيد ويربك حسابات إسرائيل

قال تقرير لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن تحليل بيانات الإطلاقات يُظهر أنه خلال 53 يومًا من عملية “عاصفة قوية” قادها الأمريكيون في اليمن” حتى 6 مايو/أيار، أطلقت جماعة “أنصار الله”، 29 صاروخًا على إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن 10 من هذه الصواريخ “سقط في الطريق”، لكن في بداية مايو أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إنهاء العملية ضد الجماعة اليمنية، وقال إنه “يحترم وعدهم” بعدم مهاجمة السفن الأمريكية مجددًا.

وقال التقرير “وبهذا ترك إسرائيل فعليًا وحدها في مواجهة التهديد.. ومنذ ذلك الحين، خلال أسبوعين ونصف، أطلقت أنصار الله 12 صاروخًا باتجاه إسرائيل، 7 منها تسببت بإنذارات”.

“أمريكا خرجت من اللعبة”

وقال التقرير، إن الولايات المتحدة خرجت من اللعبة فعليًا، وإطلاق الصواريخ من اليمن أصبح شبه يومي منذ استئناف القتال في غزة بعد انتهاء الهدنة قبل نحو 3 أشهر، أطلقت “أنصار الله” 41 صاروخًا باليستيًا باتجاه إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن بعض الصواريخ سقطت في الطريق، لكن 23 منها تسببت في إطلاق صافرات الإنذار في مناطق واسعة، مشيرة إلى أن 9 من هذه الإطلاقات وقعت خلال ساعات الليل، بين منتصف الليل والساعة السابعة صباحًا.

وأضاف التقرير “يبدو أن أنصار الله لم تعد تخشى من استهداف منصات الإطلاق، بعد انتهاء العملية الأمريكية على الأقل ليس مباشرة بعد الإطلاق”.

وقال إن النتيجة “هذا الأسبوع فقط أطلقوا صاروخين في منتصف الليل وأيقظوا ملايين الإسرائيليين من نومهم.. وفي الواقع، خلال أقل من 24 ساعة، أُطلقت من اليمن ثلاثة صواريخ باليستية نفس الصاروخين وصاروخ إضافي بينهما”.

“تفاخر” بعد كل عملية إطلاق

وذكر التقرير أن “قادة أنصار الله تفاخروا بعد كل عملية إطلاق”، مشيرًا إلى أن صحيفة يمنية مقرّبة منهم كتبت مقالًا تحت عنوان “هاتريك يمني في مطار اللد خلال 25 ساعة.. إلغاء الرحلات الجوية يتزايد”.

وأضاف نقلًا عن الصحيفة “أمس، أعلنت شركتا (إير فرانس) و(بريتيش إيرويز) عن تمديد تعليق رحلاتهما إلى إسرائيل”، وأشار إلى أن الصحيفة قالت “إن الحوثيين يسعون إلى مضاعفة قدراتهم لدعم غزة، مع التركيز على مطار بن غوريون وميناء حيفا”.

وأشار تقرير الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن “أنصار الله” أعلنوا صباح أمس، مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي باتجاه مطار بن غوريون.

وقال “في ساعات الظهيرة، وكما هو معتاد كل يوم جمعة، تجمع أنصارهم في مظاهرات دعم لغزة وتم تنظيم التظاهرة هذا الأسبوع تحت شعار: صامدون مع غزة، نصعّد في وجه الإبادة والتجويع”.

وأشارت الصحيفة في ختام تقريرها إلى أن سلسلة الاستهداف هذا الأسبوع جاءت بعد آخر غارة إسرائيلية في اليمن، يوم الجمعة الماضي، وقبل أسبوع من ذلك، في أولى غارات إسرائيل منذ أكثر من 3 أشهر، على ميناء الحديدة وفي اليوم التالي مطار صنعاء الدولي.

“الجماعة وافقت على التوقف”

وكان ترامب، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ستوقف قصف “الحوثيين” (جماعة أنصار الله اليمنية) بعد زعمه أن الجماعة وافقت على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

وذكر ترامب في اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض أن “الحوثيين أعلنوا عدم رغبتهم في مواصلة القتال”، لكنه لم يُدل بتفاصيل عن الرسالة التي بعثوا بها.