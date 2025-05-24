مجزرة طحين جديدة في مواصي رفح وعمليات نسف “بروبوتات” مفخخة شرق خان يونس (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر، بأن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب العشرات في استهداف إسرائيلي، لمواطنين أثناء تجمعهم قرب شاحنات توزيع الطحين بمواصي رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن 28 فلسطينيا استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ فجر اليوم.

“روبوتات” مفخخة في خان يونس

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف باستخدام “روبوتات” مفخخة في بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

وذكرت مصادر أن شهيدة وعددًا من الجرحى، كانوا ضحايا، استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمدينة أصداء شرقي خان يونس.

وقال مراسلنا إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون من بينهم أطفال، جراء استهداف شقة سكنية لعائلة المدهون في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

كما تم اليوم، تشييع جثامين 3 شهداء من مشرحة مجمع ناصر الطبي استشهدوا بقصف إسرائيلي على منزل عائلة الشريف في منطقة حي الأمل.

مجازر في وسط غزة وشمالها

وكان مراسل الجزيرة مباشر، أفاد في وقت سابق باستشهاد فلسطينية وإصابة آخرين بجروح اليوم، جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي شمالي غزة، قال مراسل الجزيرة مباشر، إن طفلا فلسطينيا استشهد جراء إطلاق نار من مسيّرة إسرائيلية في منطقة الصفطاوي.

إحصائية لا تشمل الشمال.. 79 شهيدا خلال 24 ساعة

واليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الوزارة “وصل مستشفيات قطاع غزة 79 شهيدا، منهم 5 شهداء -انتشال- و211 إصابة خلال 24 ساعة الماضية”، وأشارت إلى أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

وأضاف بيان الوزارة أن عددًا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 53 ألفا و901 شهيد، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

كما بلغت ️حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار 2025 -بعد خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار- إلى 3 آلاف و747 شهيدا، و10 آلاف و552 إصابة.