وفاة 13 سودانيا جوعا في مخيم للاجئين بتشاد

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم السبت، وفاة 13 شخصا جوعا بمعسكر قاقا للاجئين السودانيين في تشاد خلال الأسبوع الماضي.

وقالت شبكة أطباء السودان في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك “يعاني اللاجئون السودانيون بمعسكر قاقا بتشاد من أوضاع إنسانية كارثية بسبب نقص الغذاء والدواء، مع تفشي الأمراض بسبب تجاهل المنظمات الدولية والإنسانية للاجئين بالمعسكر، وعدم توفير الغذاء الكافي لهم، حيث توفي 13 شخصا بسبب الجوع خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يهدد مصير الآلاف من السودانيين بالمعسكر”.

وناشدت الشبكة المنظمات الأممية والدولية القيام بدورها في توفير الغذاء العاجل للاجئين السودانيين بمعسكر قاقا الذي يؤوي 21 ألف لاجئ سوداني، ووقف عمليات النزوح مرة أخرى إلى المجهول بحثا عن الغذاء والدواء.

وعبَّرت الشبكة عن بالغ أسفها لتردي أوضاع اللاجئين السودانيين بدولة تشاد، وتجاهل المجتمع الدولي للمهجَّرين السودانيين، مؤكدة أن ما يحدث هو فضح للمنظمات التي تقدم أعذارا، خاصة بالمعابر، لإيصال المساعدات في ظل معاناة الآلاف من السودانيين بالمعسكرات بدولة تشاد.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) قد حذرا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، في يناير/كانون الثاني الماضي، من تردي الوضع في السودان، وتدهور الأمن الغذائي إلى أسوأ مستوياته في تاريخ البلاد.

ويواجه نصف سكان السودان، أو ما يقرب من 25 مليون شخص، مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 15.9 مليون شخص عند مستوى الأزمة، و8.1 ملايين شخص عند مستوى الطوارئ، وأكثر من 637 ألف شخص عند المستوى الخامس.