أرقام مفزعة.. الأغذية العالمي يكشف الوضع الكارثي في قطاع غزة (فيديو)

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن جميع سكان قطاع غزة معرضون لمستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي والمجاعة.

وقال البرنامج في تقرير، قبل أيام، إن مستويات الجوع وسوء التغذية بين سكان قطاع غزة ارتفعت بشكل حاد بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف أن نحو 470 ألف شخص من سكان القطاع، يواجهون مستوى كارثيا من الجوع، بحسب المعايير العالمية المعتمدة لقياس انعدام الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن 71 ألف طفل و17 ألف أم في حاجة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.

وقال البرنامج إن لديه أكثر من 116 ألف طن من المساعدات الغذائية، تكفي لإطعام مليون شخص مدة 4 أشهر، جاهزة للدخول إلى قطاع غزة إذا تم رفع الحصار المفروض عليه.

وهذه أبرز الأرقام الواردة في التقرير:

%100 من سكان غزة يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

470,000 شخص يواجهون جوعا كارثيا من الدرجة الثالثة بحسب تصنيف التقرير.

أكثر من 70,000 طفل غزي يحتاجون إلى علاج عاجل لسوء التغذية الحاد الذي أصابهم جراء نقص الغذاء.

17,000 أم أصيبت بأمراض ناتجة عن الجوع وسوء التغذية ويحتجن إلى علاج عاجل.

265 مليون دولار أمريكي هو إجمالي المبلغ الذي يحتاج إليه برنامج الأغذية العالمي من أجل تغطية عملياته في قطاع غزة والضفة الغربية للفترة من مارس إلى أغسطس 2025.

في الضفة الغربية، لا يبدو الأمر أفضل حالا، حيث نزح أكثر من 40,000 شخص منذ منتصف يناير 2025 إزاء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، وتشديد القيود المفروضة على الحركة.

ملحوظة: الفيديو المرفق مع الخبر منتج بواسطة الذكاء الاصطناعي.