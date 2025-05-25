القسام تعلن عن كمين جديد لقوات الاحتلال

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، مقتل وإصابة جنود إسرائيليين عقب تنفيذ عملية مركبة، الثلاثاء الماضي، ضد قوات الاحتلال شرق بلدة القرارة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيانها: “نفذنا يوم الثلاثاء الماضي عملية مركبة استهدفت قوة من جيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل شرق بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع”.

وأضافت: “فجّر مجاهدونا المنزل الذي تحصنت به قوة من جيش الاحتلال بعدد من العبوات شديدة الانفجار وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح بعد انهيار المنزل”.

كما كشفت في البيان أن مقاتليها فجروا “عين نفق في عدد من الجنود الذين وصلوا للمكان واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة ورصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء”.