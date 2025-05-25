“لن نصدّر الديمقراطية على متن الدبابات”.. ترامب يغلق أبواب الجيش الأمريكي بوجه المتحولين جنسيا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بما قام به لـ”تحرير” القوات المسلحة من تأثير النظريات المتعلقة بالنوع الاجتماعي أو عدم المساواة على أساس العرق، ووصفها بأنها “مصادر إلهاء” للجيش عن “مهمته الأساسية المتمثلة في تدمير أعداء الولايات المتحدة“.

وجاء حديث ترامب قبل 3 أسابيع من العرض العسكري الذي أمر بإقامته للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس القوات المسلحة الأمريكية في 14 يونيو/حزيران المقبل، الذي يوافق عيد ميلاده التاسع والسبعين.

فإثر عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يعلن أن برامج وسياسات التنوع والمساواة والإدماج التي تعزز تكافؤ الفرص “غير قانونية”، فضلا عن أمر آخر يمنع المتحولين جنسيا من الالتحاق بالجيش.

وفي حفل تخرُّج بأكاديمية ويست بوينت العسكرية المرموقة بالقرب من نيويورك، قال ترامب واضعا قبعة حمراء تحمل شعاره (لنجعل أمريكا عظيمة مجددا) “نعمل على إزالة عوامل الإلهاء، ونعيد تركيز قواتنا المسلحة على مهمتها الأساسية المتمثلة في تدمير أعدائنا في أي مكان، وفي أي وقت”.

وأضاف أن “مهمة القوات المسلحة الأمريكية ليست تنظيم عروض دراغ (رجال يرتدون ملابس نسائية) ولا نشر الديمقراطية بقوة السلاح”، منتقدا بذلك الإدارات السابقة الجمهورية والديمقراطية خلال الاعوام العشرين الماضية، وخاصة بسبب التدخلات العسكرية في أفغانستان والعراق.

وتابع “حررنا قواتنا من تعاليم سياسية مهينة ومثيرة للانقسام”.

واستطرد ترامب “لن تُفرض بعد الآن نظرية العرق النقدية أو ‘مبدأ التحول الجنسي للجميع’ على رجالنا ونسائنا الشجعان في الجيش، أو على أي شخص آخر في هذا البلد”.

ونظرية العرق النقدية هي تخصص يدرس تأثير عدم المساواة على أساس العرق على عمل المؤسسات الأمريكية.

وسمحت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة لإدارة ترامب مؤقتا باستبعاد المتحولين جنسيا من الجيش، في انتظار قرار لاحق بشأن هذه القضية.