مصر.. تشييع مهيب للشيخ السيد سعيد “سلطان القراء” (فيديو)

شيعت حشود غفيرة، اليوم الأحد، جنازة القارئ الشيخ السيد سعيد في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية، شمالي مصر.

وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف الأشخاص أمام المسجد الكبير في قرية “ميت مرجا سلسيل”، لأداء صلاة الجنازة ثم تشييع جثمان “سلطان القراء”، كما أطلق عليه.

وقال وزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري إن الشيخ السيد سعيد كان “حبة فريدة من سبحة كبار القراء، ملأ القلوب والأسماع بتلاوته العطرة، وصوته الذي لن يُنسى”.

وأضاف الأزهري، في نعي نشرته الوزارة عبر حسابها على “إكس”، أن الراحل كان “مدرسة خاصة في الصوت والأداء والخشوع”.

وحسب مواقع ووسائل إعلام مصرية، ولد الشيخ السيد سعيد عام 1943 وأتم حفظ القرآن الكريم قبل أن يكمل العاشرة من عمره.

وأصيب الشيخ السيد سعيد بمرض في الكلى قبل 7 سنوات.