وجه نصيحة لترامب.. أبرز تصريحات نعيم قاسم في “عيد المقاومة والتحرير” (فيديو)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن “عيد المقاومة والتحرير” يمثل محطة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث نقل البلاد من حالة الضعف إلى موقع القوة، وأتاح للبنانيين أن يعيشوا “الكرامة والسيادة”.

وفي كلمة متلفزة له، اليوم الأحد، أكد قاسم أن “الحرب مع العدو الإسرائيلي لم تنته بعد لأنه لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار”.

وفي سياق حديثه عن العدوان الإسرائيلي في المنطقة، قال قاسم إن “الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن استمرار العدوان” مشيرا إلى أنها كانت ولا تزال “الراعي الأساسي للحروب في لبنان، وغزة، واليمن، وسائر الساحات”.

وفي هذا الصدد وجه قاسم رسالة إلى ترامب قائلا “إنه أمام فرصة للتحرر من قبضة إسرائيل لأنها عبء على توسيع استثماراته في المنطقة”.

ومنذ سنة 2000، يعد 25 مايو/أيار في لبنان يوما لإقامة الاحتفالات بذكرى تحرير الجزء الجنوبي من البلاد من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد احتلال دام 22 عاما. ويسمى عيد المقاومة والتحرير.

وهذه أبرز تصريحات نعيم قاسم:

عيد المقاومة والتحرير توج مكانة لبنان في المنطقة والعالم.

الحرب مع العدو الإسرائيلي لم تنته بعد لأنه لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار.

لا تطلبوا منا شيئًا بعد الآن فلتنسحب إسرائيل وتوقف عدوانها وتفرج عن الأسرى وبعد ذلك لكل حادث حديث.

إسرائيل ستسقط إن آجلا أو عاجلا وهذا الظلم لا يمكن أن يستمر أو يستقر.

لن تتحقق شروط إسرائيل ولا يهددنا أحد ونحن لا نهدد وأمامنا خياران إما النصر أو الشهادة ونحن مستعدون.

الشروط التي تحاول أمريكا فرضها على لبنان لن تتحقق والمقاومة لن ترضخ للضغوط.

أميركا تتحمل المسؤولية لأنها هي التي ترعى استمرار العدوان كما رعته هنا وفي غزة وفي كل مكان.

إذا فشلت الدولة في أدائها فالخيارات الأخرى موجودة واعلموا أن المقاومة لا تسكت على ضيم ولا تستسلم.

لا أحد يعزل أحدا ولبنان وطننا جميعا رويناه بالدم ولن ينتزعه منا أحد ولن ينتزعنا منه أحد.