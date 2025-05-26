تحرك سويدي جديد ضد إسرائيل

استدعت السويد، اليوم الاثنين، السفير الإسرائيلي لديها احتجاجا على رفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في وقت سابق اليوم الاثنين، لوكالة الأنباء السويدية (تي تي) إن وزارة الخارجية ستستدعي السفير.

وبعدها، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن متحدثا باسم رئيس الوزراء أكد لها استدعاء سفير إسرائيل لدى ستوكهولم.

وقال كريسترسون “لا ندعم ما تفعله الحكومة الإسرائيلية حاليا بمنع وصول المساعدات إلى غزة على الإطلاق”.

وأضاف “كنا واضحين للغاية بشأن هذا الأمر، سواء على المستوى الوطني أو مع الكثير من الدول الأوروبية الأخرى. الضغط يتزايد الآن، ولا شك في ذلك، ولأسباب وجيهة للغاية”.

وقال رئيس الوزراء السويدي إنه يؤيد مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، موضحا أن هذا الأمر “يتطلب توافقا، ولم نصل إلى هذا التوافق بعد، لكن الكثيرين منا يعملون على تحقيقه”.

وأشار إلى أن “الإجراءات الحالية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية تشجع المزيد من دول الاتحاد الأوروبي على فرض مطالب أكثر صرامة على إسرائيل”.

وبحسب الخارجية الفرنسية، أعربت 17 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا، عن دعمها لمراجعة الاتفاق. في المقابل، تدافع ألمانيا عن فائدة هذا الاتفاق.