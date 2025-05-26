جثث متفحمة وصرخات مدوية.. مجزرة مروعة تستهدف عشرات النازحين شمالي غزة (فيديو)

أكدت مصادر للجزيرة مباشر استشهاد 30 نازحًا على الأقل وإصابة العشرات، فجر اليوم الاثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج في مدينة غزة شمالي القطاع المحاصَر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة مروعة في المدرسة التي تؤوي النازحين، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات نتيجة الحرائق التي اشتعلت في الخيام.

صرخات وجثث متفحمة

وأوضحت أن جثثا متفحمة وصرخات نازحين -تشتعل النيران في أجسادهم- تعالت من مكان القصف.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة من الحرائق المشتعلة بخيم المدرسة عددا كبيرا من الأطفال بين شهداء وجرحى.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر طبية، أن 50 مواطنا استشهدوا منذ فجر اليوم بقصف الاحتلال لقطاع غزة.

حرق الأطفال

وفي أول تعليق لها، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية إن “مجزرة مدرسة فهمي الجرجاوي بغزة وحرق الأطفال النازحين التي ارتكبها جيش العدو الصهيوني هي تجلٍّ لأبشع الجرائم ضد الإنسانية وسببها إفلات الكيان المجرم من المحاسبة الدولية”.

وأدانت في بيان “الصمت الدولي والخذلان العربي إزاء استمرار مجازر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة“، وحمّل البيان الإدارة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب “المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الوحشية وكل الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني الفاشي في فلسطين فهي ما زالت شريك أصيل في دعم الكيان وتوفير الغطاء له”.

وطالبت الحركة “شعوب أمتنا بنفض غبار السكون والعجز والانتصار للدماء النازفة في فلسطين فالعدو الصهيوني هو خطر يهدد الأمة جمعاء”.