حذر من تكرار “مجزرة” 7 أكتوبر.. نتنياهو: القدس عاصمتنا الأبدية (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مدينة القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل، مؤكدا أنه “لن يتم تقسيمها أبدا بعد اليوم وسنحافظ عليها كاملة تحت سيادة إسرائيل”.

وأضاف نتنياهو أنه إذا تخلت إسرائيل عن سيطرتها على القدس “ستحل بنا مجزرة أكبر من التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول” 2023.

وتعهد باتخاذ سلسلة من القرارات لتشجيع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارات إليها.

وجاءت تصريحات نتنياهو في اجتماع خاص لمجلس الوزراء في القدس المحتلة، في الذكرى 58 لاحتلالها.

وعقد الاجتماع في بلدة سلوان جنوب أسوار البلدة القديمة في الشطر الشرقي للقدس، حيث يوجد موقع أثري تقول إسرائيل إنه الموقع القديم للقدس في عهد النبي داوود عليه السلام، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع “مسيرة الأعلام” التي تجوب شوارع القدس القديمة، إحياء لما تسميه إسرائيل ذكرى “إعادة توحيد” المدينة التي احتلت الجزء الشرقي منها وضمته إثر حرب يونيو/حزيران 1967.

ولم يعترف المجتمع الدولي بقرار إسرائيل ضم المدينة أو إعلانها القدس بشطريها عاصمة لها.