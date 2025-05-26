دولة أوروبية تعتزم الاعتراف بفلسطين خلال شهر وتقدم عرضا للطبيبة آلاء النجار

أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، الأحد، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين في يونيو/حزيران المقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في فعالية لحزب العمال الذي يترأسه في مدينة موستا، وفقا لوسائل إعلام محلية.

أبيلا أشار خلال كلمته إلى أن “هذه الخطوة ستتم خلال مؤتمر برئاسة فرنسية سعودية الشهر المقبل، يروج لحل الدولتين، سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك”، بحسب صحيفة “تايمز أوف مالطا” اليومية التي تصدر باللغة الإنجليزية.

وتطرق أبيلا لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة قائلا “فقد أكثر من 50 ألف شخص حياتهم في الحرب في غزة. لا يمكننا أن نتجاهل هذه المأساة الإنسانية التي تتفاقم يوما بعد يوم”.

وأشار إلى أنه “بات من القريب اعتراف مالطا بدولة فلسطين، وأن هذا الاعتراف سيكون في يونيو المقبل”.

ولفت أبيلا إلى أن “حكومته ستكون هي التي تعترف رسميا بدولة فلسطين بعد 45 عاما من المناقشات بشأن هذه القضية”.

وأكد رئيس الوزراء المالطي أن “قرار الاعتراف يعد مسؤولية أخلاقية، نظرا للوضع المتدهور في المنطقة”.

وذكر أبيلا أن “مالطا مستعدة لمنح اللجوء لطبيبة الأطفال الفلسطينية آلاء النجار وأسرتها، التي فقدت 9 من أطفالها العشرة وأصيب زوجها بجروح خطيرة في هجوم على منزلها، السبت، أثناء قيامها بعلاج المرضى في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

وفي مايو/أيار 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في يونيو 2024، مما رفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.