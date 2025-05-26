نتنياهو يتحدث عن “بشرى” للإسرائيليين بشأن الأسرى (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات متلفزة، إنه يأمل الإعلان -خلال ساعات اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء- عن التوصل إلى صفقة مع حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إطلاق سراح الأسرى “على رأس جدول أعمالنا، وآمل أن يصبح لدينا ما نبشركم به في هذا الشأن”.

وأردف “آمل أن أزف لكم بشرى بشأن الرهائن اليوم أو غدا”.

لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مكتب رئيس الوزراء أن “نتنياهو لم يقصد الإعلان عن شيء اليوم أو غدا، بل أشار إلى جهود التوصل إلى صفقة”.

ويأتي تصريح نتنياهو مع أنباء بشأن موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح قدَّمه المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت الجزيرة عن مصادر أن “صيغة الاتفاق تشمل وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين وجثث مقابل أسرى فلسطينيين”.

وأضاف نتنياهو “على حماس إطلاق سراح المختطفين (الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة)، ونحن نبذل كل ما بوسعنا لتركيع حماس وإطلاق سراح مختطفينا”.

ولفت إلى أن إسرائيل “تواجه اتهامات لا أساس لها على المستوى الدولي بشأن عمل الجيش في غزة“.

في السياق، تعهد نتنياهو بأن “القدس ستظل عاصمة أبدية لإسرائيل، ولن تُقسَّم أبدا. وإسرائيل ستحتفظ بالقدس القديمة والجديدة”، وفق قوله.

وكان نتنياهو قد قال، خلال جلسة خاصة لحكومته عُقدت في القدس بمناسبة ذكرى احتلالها وفق التقويم العبري، إن “التنازل عن القدس يعني إبادة أمة”.

وقبل ساعات، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع مسؤولين وأكثر من 2092 مستوطنا إسرائيليا باحات الأقصى، وفق ما ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وجرى الاقتحام من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، تزامنا مع ذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967 وفق التقويم العبري.

وفي مقطع فيديو صوَّره في باحات الأقصى ونشره على منصة إكس، قال بن غفير “من الممتع رؤية اليهود وهم يغمرون المكان، والصلاة لسحق الأعداء وعودة المخطوفين”.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن 1427 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية على شكل مجموعات بحراسة ومرافقة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مما يرفع الإجمالي إلى 2092 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم.

وأضافت أن المزيد قد يقتحمون المسجد في فترة ما بعد الظهيرة.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في ذكرى احتلال القدس الشرقية، ورفع العلم الإسرائيلي خلال الاقتحامات.