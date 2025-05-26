وزير الدفاع السوري: هكذا سنبني الجيش الجديد

أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة العمل على بناء جيش بعقيدة وطنية لحماية الشعب، مشددا على عدم السماح بالخروج عن السلطة.

وفي لقاء خاص مع قناة الإخبارية السورية الرسمية، اليوم الاثنين، أشار أبو قصرة إلى أن “صورة وسمعة الجيش السوري السابق مشوهة بسبب ما قام به من جرائم بحق الشعب السوري، ونحن اليوم نسعى لترميم هذه الفجوة بين الجيش والشعب”.

وقال أبو قصرة “التقينا حوالي 130 فصيلا لمناقشة الهيكلية الجديدة للجيش، وحققنا نجاحا كبيرا في عملية دمجها ضمن الوزارة”، مشددا على أنه “لن يتم السماح لأي أحد أن يكون خارج سلطة وزارة الدفاع”.

وأضاف “نتعاون مع وزارة الداخلية في ملاحقة فلول النظام، وضبط السلاح وحصره بيد الدولة، ومنع أي تعديات أو تجاوزات على الشعب السوري”.

وأوضح أن وزارته “تعمل على تنظيم القوات المسلحة وتفعيل الضباط والعسكريين ضمن وزارة الدفاع، الأمر الذي يحقق كفاءة هذه القوات والعمل المؤسساتي”.

وفي هذا الصدد، ذكر أبو قصرة أنهم يعملون على “صيانة المنشآت التعليمية العسكرية حتى تكون جاهزة لاستقبال منتسبي القوات المسلحة”.

وأردف “الضباط المنشقون عن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد حريصون على بناء القوات المسلحة وعلى خدمة البلد، ونعمل على استقطابهم”.

وتابع “سنبني جيشا له عقيدة عسكرية وطنية تحمي الشعب السوري”، مضيفا “نريد جيشا تطوعيا محترفا حتى يأتي إليه جنود مخلصون”.

وفي 17 مايو/أيار الجاري، أعلن أبو قصرة دمج جميع الوحدات العسكرية في سوريا تحت مظلة وزارة الدفاع، في خطوة تهدف إلى توحيد البنية العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفقت جميع الفصائل في سوريا مع الرئيس أحمد الشرع على حل نفسها والاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع، خلال اجتماع في العاصمة دمشق.