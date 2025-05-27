إسرائيل تستيقظ على دوي الإنذارات.. إطلاق صاروخين من اليمن وتعليق الملاحة في مطار بن غوريون

قال جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء إنه اعترض صاروخا وقذيفة أطلقا في هجومين منفصلين من اليمن، في حين دوّت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل.

دوي صفارات إنذار

وأفاد الجيش في بيان بأن صفارات الإنذار دوّت فجرا قرابة الساعة الخامسة صباحا في عدد كبير من البلدات في غور الأردن وشمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية.

وقال الجيش إن الصاروخ تم اعتراضه بنجاح، وأكدت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) عدم تلقي بلاغات عن إصابات بشرية أو أضرار نتيجة الشظايا.

צה"ל: יורט טיל אחד ששוגר מתימן | תיעוד@ItayBlumental pic.twitter.com/j6Du5twEO8 — כאן חדשות (@kann_news) May 27, 2025

تعليق مؤقت للملاحة في مطار بن غوريون

وفي ظل التصعيد المتكرر، تم تعليق مؤقت لحركة الطائرات في مطار بن غوريون صباح اليوم، إذ تأخرت عمليات الهبوط ضمن إجراء احترازي.

وتأتي هذه الضربة، بعد يومين من إطلاق مماثل من اليمن أدى إلى تفعيل الإنذارات في القدس المحتلة ومحيطها، إضافة إلى النقب وجنوبي الضفة، حيث أعلن الجيش حينها أيضا اعتراض الصاروخ بنجاح.

وتم تفعيل الإنذارات في أجزاء مختلفة من إسرائيل خلال الأيام الأخيرة بسبب الصواريخ التي أطلقت من اليمن.

ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، أصاب صاروخ منطقة قرب المطار الدولي بالقرب من تل أبيب للمرة الأولى، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وبعد انهيار الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منتصف مارس/آذار، صعّدت جماعة “أنصار الله” اليمنية، وتيرة إطلاق الصواريخ على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، على الرغم من موافقتها على وقف الهجمات على السفن الأمريكية.