دوي انفجار وأعمدة دخان.. مسيّرة تستهدف مقر الفرقة 18 مشاة التابعة للجيش السوداني (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بسماع دوي انفجار، وتصاعد أعمدة دخان، من مقر الفرقة 18 مشاة التابعة للجيش السوداني بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، جنوبي السودان، جراء استهداف مسيّرة لمقر الفرقة.

وأظهر مقطع فيديو للجزيرة مباشر سحب الدخان الأسود تتصاعد من أحد المقار، في وقت سُمع فيه دوي انفجار جراء استهداف المسيّرة لمقر الفرقة التابعة للجيش السوداني بمدينة كوستي.

ولم يصدر بيان من الجيش حتى الآن يفيد بتفاصيل الهجوم، كما لم يصدر الدعم السريع بيانا بشأن ما حدث في مقر الفرقة.

خلوّ الولاية من “الدعم السريع”

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت مساء الثلاثاء الماضي، خلوّ ولاية النيل الأبيض (جنوب) من قوات الدعم السريع بعد استعادة السيطرة على محافظة شمال غربي الولاية.

وأعلن حاكم ولاية النيل الأبيض قمر الدين محمد فضل ذلك، بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني اكتمال “تطهير ولاية الخرطوم وسط البلاد من قوات الدعم السريع”.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن حاكم ولاية النيل الأبيض قوله إن الولاية أصبحت خالية من قوات الدعم السريع.

وبث أفراد من الجيش السوداني مقاطع فيديو أعلنوا من خلالها سيطرتهم على قرى النيل الأبيض و”تدمير بقايا قوات الدعم السريع“.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت مناطق غرب نهر النيل الأبيض بولاية النيل الأبيض المتاخمة لولاية الخرطوم شمالا، وولاية شمال كردفان من الناحية الشرقية، اشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش، وتمددت انتصارات الأخير، لتشمل الخرطوم وولاية النيل الأبيض.

ويخوض الجيش والدعم السريع منذ منتصف إبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.