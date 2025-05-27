شهيدان في أريحا ونابلس برصاص الاحتلال.. الضفة تواجه تصعيدا جديدا (شاهد)

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة أريحا، وأصيب آخر خلال اقتحام مشابه في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأكدت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد الشاب محمد يحيى عاصي جلايطة (20 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال حي العرب وسط مدينة أريحا، حيث أطلقت القوات الرصاص وقنابل الصوت اتجاه المواطنين، بالتزامن مع مداهمة أحد المنازل في الحي.

إضراب شامل

وأعلنت حركة فتح في منطقة أريحا التنظيمية الإضراب الشامل حدادا على روح الشهيد، ومن المقرر أن يُشيّع جثمانه ظهر اليوم من منزل عائلته في شارع قصر هشام، إلى مسجد أريحا القديم، تمهيدا لدفنه.

وفي مدينة نابلس، أفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد شاب يبلغ من العمر 32 عاما برصاص الاحتلال، بعد اقتحام القوات محيط البلدة القديمة.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 970 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.