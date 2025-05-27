وقعوا في فخ القسام.. الكشف عن عملية استهدفت 10 جنود إسرائيليين قرب بيت لاهيا

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، أن مقاوميها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد.

وقالت القسام في بيان نشرته عبر تليغرام، إن المقاومين أوقعوا القوة بين قتيل وجريح وذلك بمنطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمالي القطاع، يوم الأحد.

وجاء في البيان “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة العطاطرة بيت لاهيا شمال القطاع بتاريخ 25/5/2025”.

تنوع عمليات المقاومة

وأعلنت كتائب القسام، أمس الاثنين، عمليات عدة ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة، أسفرت عن إصابات و”تناثر أشلاء” عدد من الجنود الإسرائيليين، بحسب البيانات.

وقالت الكتائب في بيان على تليغرام “أكد مجاهدو القسام استهداف قوة صهيونية قوامها 4 جنود صهاينة بعدد من القذائف المضادة للأفراد، وتفجير حقل ألغام في قوة هندسية صهيونية أخرى تسللت ليلا شرق شارع المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة”.

وتنشط فصائل المقاومة الفلسطينية في التصدي للعمليات العسكرية الإسرائيلية وتوغل قوات الاحتلال في غزة، رغم الرصد والقصف المكثف والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في القطاع.