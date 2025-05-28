القبض على قائد بارز في جيش بشار الأسد (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، القبض على ضابط بارز في سلاح الجو التابع لجيش الرئيس المخلوع بشار الأسد “لتورطه بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة”، بحسب بيان للوزارة.

وذكر البيان أن قوات الأمن الداخلي في محافظة حمص، وسط سوريا، ألقت القبض على “المجرم العميد الطيار راجح خضر ونوس، قائد السرب 767 مروحي في مطار المزة العسكري”.

واتهم البيان ونوس بالتورط في “تنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة على أحياء محافظة درعا ومنطقة داريا”.

وأضاف البيان أنه تمت إحالة ونوس إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأشار متحدث باسم قوات الأمن الداخلي إلى أنه سبق أن وقع ونوس في الأسر عام 2013، ثم أطلق سراحه ضمن صفقة لتبادل الأسرى.

قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص تلقي القبض على المجرم العميد الطيار راجح خضر ونوس قائد السرب 767 مروحي في مطار المزة العسكري، لتورطه بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة على أحياء محافظة درعا درعا ومنطقة داريا وقد أحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه pic.twitter.com/OON1Nxokis — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) May 28, 2025

واستخدم نظام الأسد سلاح البراميل المتفجرة ضد الثورة السورية على نطاق واسع، مما أسفر عن مقتل آلاف السوريين وتدمير مئات الآلاف من المباني.