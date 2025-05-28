سياسة|سوريا

القبض على قائد بارز في جيش بشار الأسد (فيديو)

العميد طيار راجح خضر ونوس (يمين) بعد القبض عليه
العميد طيار راجح خضر ونوس (يمين) بعد القبض عليه - وزارة الداخلية السورية (مواقع التواصل)
28/5/2025-|آخر تحديث: 08:44 PM (توقيت مكة)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، القبض على ضابط بارز في سلاح الجو التابع لجيش الرئيس المخلوع بشار الأسد “لتورطه بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة”، بحسب بيان للوزارة.

وذكر البيان أن قوات الأمن الداخلي في محافظة حمص، وسط سوريا، ألقت القبض على “المجرم العميد الطيار راجح خضر ونوس، قائد السرب 767 مروحي في مطار المزة العسكري”.

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واتهم البيان ونوس بالتورط في “تنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة على أحياء محافظة درعا ومنطقة داريا”.

وأضاف البيان أنه تمت إحالة ونوس إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأشار متحدث باسم قوات الأمن الداخلي إلى أنه سبق أن وقع ونوس في الأسر عام 2013، ثم أطلق سراحه ضمن صفقة لتبادل الأسرى.

واستخدم نظام الأسد سلاح البراميل المتفجرة ضد الثورة السورية على نطاق واسع، مما أسفر عن مقتل آلاف السوريين وتدمير مئات الآلاف من المباني.

المصدر : الجزيرة مباشر

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