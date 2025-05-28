ترامب يوجه تحذيرا لنتنياهو.. وويتكوف يتحدث عن ورقة جديدة بشأن غزة (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتخاذ أي إجراء ضد إيران.

وردا على سؤال بشأن تحذير نتنياهو من شن هجوم على إيران، قال ترامب: “نعم حذرته”.

وأضاف الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض: “قلت له إن اتخاذ مثل هذه الخطوة لن يكون أمرا ملائما في الوقت الراهن، نجري محادثات جيدة جدا معهم”.

وتابع: “أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة، وإذا تمكنا من إبرام صفقة، فسننقذ أرواحا كثيرة”.

لكن ترامب استدرك قائلا إن ذلك “يمكن أن يتغير في أي لحظة”.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قال الرئيس الأمريكي إن الوضع في القطاع سيء للغاية، وإنه يعمل على توصيل الغذاء لسكان غزة.

من جهته أشار ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط إلى تسليم ورقة شروط جديدة بشأن التوصل لاتفاق في قطاع غزة إلى الرئيس لمراجعتها.

وأعرب ويتكوف عن تفاؤله بشأن التوصل إلى “وقف مؤقت لإطلاق النار وحل سلمي طويل الأمد” للنزاع.