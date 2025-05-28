“حجارة داود”.. القسام تنشر مشاهد استهداف دبابة للاحتلال من مسافة قريبة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعا يوثق استهداف مقاتليها لجنود وآليا جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

ويعرض المقطع، بحسب كتائب القسام، “استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل ودبابة ’ميركفاه‘ بقذيفة مضادة للأفراد وقذيفة ’الياسين 105‘ببيت لاهيا شمال القطاع”.

وقالت كتائب القسام إن الاستهداف يأتي ضمن سلسلة عمليات “حجارة داود”.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت كتائب القسام عبر حسابها على “تلغرام” أن مقاتليها تمكنوا، أمس الثلاثاء، من “قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة في شارع بغداد شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة”، أمس الثلاثاء.

وفي بيان سابق، أعلنت كتائب القسام استهداف مقاتليها ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال بقذيفة “p-29”.

وأضاف البيان أن مقاتلي القسام رصدوا “هبوط الطيران المروحي للإخلاء في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع بتاريخ 26 مايو”.