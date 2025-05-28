شاهد: طلاب يطردون السفير الإسرائيلي من جامعة في السنغال

طرد طلاب سنغاليون السفير الإسرائيلي من حرم جامعة الشيخ أنتا ديوب في داكار أثناء مشاركته في مؤتمر حول العلاقات الدولية، الثلاثاء، في واقعة وصفت بأنها “رمزية وتاريخية”.

ونظمت مجموعة من الطلاب وقفة احتجاجية بمجرد دخول السفير الإسرائيلي إلى قاعة المؤتمر، ورددوا هتافات منددة بوجوده، ورفعوا العلم الفلسطيني أمامه، ما دفعه إلى مغادرة الجامعة تحت ضغط الاحتجاجات.

وتأتي هذه الاحتجاجات رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولم تصدر الجامعة أو السفارة الإسرائيلية في داكار أي تعليق رسمي حول الحادثة، بينما تداول ناشطون مقاطع تظهر لحظة مغادرة السفير للحرم الجامعي وسط هتافات الطلاب.

Dakar, 27 mai 2025: Des étudiants sénégalais ont chassé l'ambassadeur d'Israël de l'enceinte de l'Université Cheikh Anta Diop où il était venu assister à une conférence sur les relations internationales. HISTORIQUE… SYMBOLIQUE… COURAGEUX ! #NeCessezJamaisDeParlerDeGaza pic.twitter.com/s7DIXf43wl — Ayoba FAYE (@autruicomoi) May 27, 2025

وعلى مدى نحو 20 شهرا من الإبادة في غزة استهدفت إسرائيل عشرات مراكز الإيواء بينها مدارس وجامعات وساحات مستشفيات ومناطق صنفها الجيش الإسرائيلي على أنها آمنة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 شهيد فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.