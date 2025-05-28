سياسة|السنغال

شاهد: طلاب يطردون السفير الإسرائيلي من جامعة في السنغال

مدة الفيديو 01 دقيقة 25 ثانية 01:25
28/5/2025

طرد طلاب سنغاليون السفير الإسرائيلي من حرم جامعة الشيخ أنتا ديوب في داكار أثناء مشاركته في مؤتمر حول العلاقات الدولية، الثلاثاء، في واقعة وصفت بأنها “رمزية وتاريخية”.

ونظمت مجموعة من الطلاب وقفة احتجاجية بمجرد دخول السفير الإسرائيلي إلى قاعة المؤتمر، ورددوا هتافات منددة بوجوده، ورفعوا العلم الفلسطيني أمامه، ما دفعه إلى مغادرة الجامعة تحت ضغط الاحتجاجات.

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وتأتي هذه الاحتجاجات رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولم تصدر الجامعة أو السفارة الإسرائيلية في داكار أي تعليق رسمي حول الحادثة، بينما تداول ناشطون مقاطع تظهر لحظة مغادرة السفير للحرم الجامعي وسط هتافات الطلاب.

وعلى مدى نحو 20 شهرا من الإبادة في غزة استهدفت إسرائيل عشرات مراكز الإيواء بينها مدارس وجامعات وساحات مستشفيات ومناطق صنفها الجيش الإسرائيلي على أنها آمنة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 شهيد فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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