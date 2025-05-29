أولمرت يفتح النار على نتنياهو وسموتريتش وبن غفير ويؤكد: غزة أرض فلسطينية (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت للجزيرة مباشر إن قطاع غزة “أرض فلسطينية”، مضيفا أنه يجب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.

ودعا أولمرت في لقاء مع “المسائية”، الأربعاء، إلى “ضرورة وقف الحرب على القطاع وعقد صفقة لإعادة الرهائن من غزة”.

وردا على سؤال بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن احتلال قطاع غزة وإعادة بناء المستوطنات فيه وتهجير سكانه من أراضيهم، قال أولمرت إن سموتريتش وبن غفير إرهابيان وهما من أعداء إسرائيل، مشيرا إلى أن غالبية الإسرائيليين في الوقت الراهن لا يريدون ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة لأنه جزء من فلسطين.

وفيما يلي أبرز تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت للجزيرة مباشر:

غزة أرض فلسطينية ويجب أن يخرج منها الجيش الإسرائيلي.

يجب وقف الحرب الآن وعقد صفقة لإعادة الرهائن من غزة.

يجب إبعاد أي مسؤول عن 7 أكتوبر من السلطة بإسرائيل.

لا يوجد أي سبب مقنع لمواصلة الحرب ولا يوجد أي هدف عسكري من استمرارها.

سموتريتش وبن غفير إرهابيان وهما من أعداء إسرائيل الحقيقيين.

على الجيش الإسرائيلي الانسحاب من قطاع غزة ومعظم شعبنا يرفض تهجير الفلسطينيين.

المبعوث ويتكوف أخبرني اليوم أن المقترح الجديد سيعيد الرهائن من غزة.

أثق أن الرئيس الأمريكي ترامب والمبعوث ويتكوف قادران على التأثير على نتنياهو لوقف الحرب.

حكومة نتنياهو دمرت صورة إسرائيل في العالم.

يجب انتخاب حكومة جديدة قادرة على صناعة السلام وتحسين صورة إسرائيل في العالم.

أرجو أن يتم طرد الإرهابييْن سموتريتش وبن غفير من الحكومة في أقرب وقت.

آمل أن يجبر الرئيس ترامب نتنياهو على وقف الحرب في أقرب وقت ممكن.

حل الدولتين هو السبيل الوحيد لصنع السلام في المنطقة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

أيادي بن غفير ملطخة بالدماء ولا مكان لأمثاله في أي دولة ديمقراطية.

وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإعادة الرهائن من غزة.

الأصوات الرافضة لاستمرار الحرب تتزايد وأثق أننا سنفوز في النهاية على حكومة نتنياهو.

نتنياهو سيخسر بالتأكيد في أي انتخابات مقبلة.

لمشاهدة اللقاء كاملا: