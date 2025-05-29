حماس تعلن تسلم مقترح جديد من ويتكوف.. وتقارير تكشف تفاصيل المفاوضات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن قيادة الحركة تسلمت من الوسطاء المقترح الجديد لستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان أنها تدرس مقترح ويتكوف الجديد “بمسؤولية وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع”.

على الجانب المقابل، نقلت “القناة 12” الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى أن إسرائيل تقبل الصيغة الجديدة التي اقترحها ويتكوف.

ونقلت القناة عن نتنياهو قوله: “نحن لا نثق بأن حماس ستفرج عن آخر أسير، ولن نغادر قطاع غزة حتى يكون جميع الأسرى في قبضتنا”.

من جهتها، نقلت “القناة 13” الإسرائيلية عن مسؤول سياسي “كبير” أن “اتفاق ويتكوف الذي طُرح في الأيام الأخيرة لم يحدّد خط الانتشار الجديد لقواتنا (جيش الاحتلال)، ولا طريقة توزيع المساعدات في إطار وقف إطلاق النار”.

كما نقل مراسل موقع “أكسيوس” عن مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات أن المقترح الجديد الذي قدّمه ويتكوف “يميل أكثر لصالح إسرائيل مقارنة بالاقتراحات السابقة، ولا يتضمن ضمانة أمريكية واضحة بأن وقف إطلاق النار المؤقت سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وأضاف المصدر للمراسل أن المقترح “لا ينص بشكل واضح على أن استمرار المفاوضات لما بعد الـ60 يوما يعني استمرار وقف إطلاق النار”، كما لا يوضح المقترح “أن إسرائيل لن تكون قادرة على خرق الاتفاق بشكل أحادي كما فعلت في شهر مارس/آذار الماضي”.