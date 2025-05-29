سرايا القدس تسقط طائرة تجسس إسرائيلية وتستهدف مواقع لجيش الاحتلال شرق غزة (فيديو)

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، سيطرتها على طائرة استخبارية إسرائيلية مسيَّرة ضمن معركة طوفان الأقصى في قطاع غزة.

وعرضت سرايا القدس، اليوم الخميس، عبر قناتها على تليغرام، مشاهد مصوَّرة للطائرة المسيَّرة، أثناء تحليقها في سماء قطاع غزة واستهدافها بطلق ناري من قبل أحد مقاتلي السرايا.

كما تضمن المقطع المصور قصف مقاتلي سرايا القدس لجنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين شرقي حي التفاح شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.

وفي بيان منفصل، أعلنت سرايا القدس قصف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا بصواريخ 107 وتحقيق إصابة مباشرة.