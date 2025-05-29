شاهد: سرايا القدس تفجر منزلا تحصن فيه جنود الاحتلال في الشجاعية

عرضت قناة الجزيرة، مساء الخميس، مقطعا مصورا لمشاهد حصلت عليها لتفجير سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، منزلا مفخخا في قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية، شمالي قطاع غزة.

ويظهر المقطع عمليه تفخيخ المنزل وتوزيع العبوات الناسفة في مناطق مختلفة منه.

ثم يعرض المقطع لحظة تفجير المنزل الذي كانت تقف أمامه دبابة لجيش الاحتلال.

وفي وقت سابق، عرضت سرايا القدس مقطعا يوثق إسقاط مسيّرة استخبارية لجيش الاحتلال وقصف جنوده المتمركزين شرقي حي التفاح شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.

كما أعلنت سرايا القدس قصف تجمع لقوات الاحتلال شرق جباليا، شمالي القطاع، بصواريخ (107)، مضيفة أنها حققت إصابة مباشرة.