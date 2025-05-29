شاهد: مطعم سمك يعيد الحياة في أم درمان بالسودان

أعادت السودانية عوضية عبده، فتح مطعمها لبيع الأسماك، في منطقة الموردة بجنوب مدينة أم درمان، بعد أن اضطرت إلى إغلاقه مع اندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم في 15 إبريل/نيسان 2023.

ومع بدء عودة الاستقرار إلى أم درمان، إثر سيطرة الجيش السوداني على المدينة وانسحاب قوات الدعم السريع، عادت السيدة عوضية إلى المدينة لتعيد فتح مطعمها للمواطنين.

وقالت في حديثها للجزيرة مباشر: “احتياج الناس هو الذي شجعني وحفزني لافتتاح المطعم من جديد، لتوفير مصدر رزق للعمال وللمعتمدين عليه في سد رمقهم من طعام وشراب”.

وأشارت إلى أن استقرار المدينة أمنيًّا وحركة الناس في الشوارع والطرقات بدد خوفها من عدم الاستمرار في العمل.

وأعربت عوضية عن سعادتها بعودة مطعمها إلى العمل من جديد، وناشدت جميع المواطنين العودة العاجلة إلى منازلهم والاستقرار فيها لإعادة الحياة من جديد إلى المنطقة.

وفي السياق نفسه، عبر مواطنان سودانيان من مرتادي المطعم عن فرحتهما بإعادة افتتاحه من جديد، وتناول الأسماك بعد مرور شهور طويلة، بسبب الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب التي دفعت التجار إلى إغلاق متاجرهم ومطاعمهم، مشيرين إلى أن أم درمان سادها الاستقرار والأمان.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا ضارية منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، مما أسفر عن أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية. وقد قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.