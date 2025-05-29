صاروخ من اليمن يغلق مطار “بن غوريون” ويوقف مباراة في إسرائيل (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، رصد صاروخ أطلق من اليمن، مضيفا أنه تم اعتراضه.

وأظهرت مقاطع مصورة متداوله توقف مباراة نهائي الكأس بين هبوعيل بئر السبع وبيتار القدس في وسط إسرائيل عقب دوي صفارات الإنذار نتيجة رصد الصاروخ.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إنه تم إجلاء الرئيس إسحاق هرتسوغ، الذي كان حاضرا للمباراة، مع زوجته إلى منطقة آمنة.

وأضافت أن السلطات طلبت من آلاف المشجعين داخل الملعب الاستلقاء على الأرض خلال الدقائق العشر التي أعقبت سماع صفارات الإنذار.

كما أظهرت مقاطع أخرى خلو الشوارع فيما كانت صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق في إسرائيل، وما بدا أنه محاولة اعتراض للصاروخ.

وقالت قالت “القناة 12” الإسرائيلية إنه تم إغلاق مطار بن غوريون مؤقتا أمام حركة الطائرات بعد رصد الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وفي اليمن، أعلنت القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” أن القوة الصاروخية التابعة لها “استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة”.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات التابعة للجماعة في بيان مصور إن العملية تمت “بصاروخ باليستي فرط صوتي”.

وأضاف البيان أن العملية حققت هدفها بنجاح، وأجبرت “ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار”.

وأكد المتحدث استمرار إسناد الفلسطينيين “حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم”.

وتعهد المتحدث بمواجهة “كل عدوان إسرائيلي على بلدنا بالمزيد من العمليات الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم، منها استمرار حظر حركة الملاحة الإسرائيلية الجوية من وإلى مطار اللد”.

وفي السياق دعا نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة “أنصار الله” في اليمن “جميع شركات الطيران الأجنبية عدم التواجد في مطار اللد لسلامتها وسلامة ركابها حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن (قطاع) غزة“.

وأضاف عامر عبر “إكس”: “مطار اللد لم يعد آمنا والعمليات العسكرية اليمنية ستتواصل باتجاهه وباتجاه أهداف أخرى”.

واستهدف الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي مطار العاصمة اليمنية صنعاء، أمس الأربعاء، بعدة غارات.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، أن “العدو الإسرائيلي استهدف بسلسلة غارات مطار صنعاء الدولي، بينها 4 غارات استهدفت مدرج المطار وطائرة للخطوط الجوية اليمنية”.