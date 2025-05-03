إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه اعترض صاروخًا أطلق من اليمن، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في القدس ومناطق أخرى.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان على “تلغرام” أنه “إثر انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في عدد من مناطق إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن“.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، أمس الجمعة، أنه اعترض خلال 12 ساعة صاروخين أطلقا من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتبنت جماعة (أنصار الله) في اليمن الهجومين.

وأفادت وكالة سبأ التابعة لـ(أنصار الله) عن ضربات جوية أمريكية استهدفت مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء ومديرية خب والشعف في محافظة الجوف (شمال) الليلة الماضية.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة "رامات ديفيد " الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة حيفا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2. pic.twitter.com/62mSMcFS5W — العميد يحيى سريع (@army21yemen) May 2, 2025

استهداف 1000 موقع

واستأنفت الولايات المتحدة في 15 مارس/آذار الماضي، هجماتها ضد اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش الأمريكي بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـالقضاء عليها تماما.

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد المتحدث العسكري باسم جماعة (أنصار الله) يحيى سريع، أمس الجمعة، أن عملياتهم “الإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، الثلاثاء الماضي، أن الجيش الأمريكي استهدف منذ منتصف مارس/آذار أكثر من 1000 موقع في اليمن.